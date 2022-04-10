Взрослые и ребенок погибли при пожаре в Забайкалье после распития спиртного
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В забайкальском городе Балей сгорел жилой дом. Сообщается о нескольких погибших. Возбуждено уголовное дело.
Жилой дом сгорел в Балее утром 10 апреля, сообщили в СК РФ по Забайкалью. На месте найдены три тела.
«Установлены личности обнаруженных после тушения пожара людей, это две женщины 45 и 63 лет и девочка 2015 года рождения, — рассказали в ведомстве. — Для выяснения причины смети погибших назначены судебные медицинские экспертизы. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего».
У следствия есть данные, что «накануне в доме употребляли спиртное». По одной из версий, пожар произошел из-за нарушений правил безопасности.
Уголовное дело возбуджено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам).
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