Новосибирский гипермаркет Decathlon объявил о закрытии
© Стас Соколов
Спортивный гипермаркет французской сети Decathlon закрывается в Новосибирске. Его открыли только в конце 2021 года.
Французский гипермаркет спортивных товаров Decathlon объявил о закрытии в Новосибирске с 24 апреля. Клиенты получили сообщения от магазина по электронной почте.
Единственный в Новосибирске Decathlon открыли только в конце 2021 года. Он работал на улице Фабричная,59.
Ранее французская компания Decathlon заявила о приостановке деятельности в России из-за событий в Украине и международных санкций.
Decathlon — французская сеть спортивных гипермаркетов для всей семьи. Первый открыли на севере Франции в 1976 году. На сегодня у сети более 1,6 тыс. магазинов более чем в 60 странах.
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