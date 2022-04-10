Новосибирский гипермаркет Decathlon объявил о закрытии

© Стас Соколов
Новосибирский гипермаркет Decathlon объявил о закрытии
10 Апр 2022, 10:07

Спортивный гипермаркет французской сети Decathlon закрывается в Новосибирске. Его открыли только в конце 2021 года.

Французский гипермаркет спортивных товаров Decathlon объявил о закрытии в Новосибирске с 24 апреля. Клиенты получили сообщения от магазина по электронной почте.

Единственный в Новосибирске Decathlon открыли только в конце 2021 года. Он работал на улице Фабричная,59.

Ранее французская компания Decathlon заявила о приостановке деятельности в России из-за событий в Украине и международных санкций.

Decathlon — французская сеть спортивных гипермаркетов для всей семьи. Первый открыли на севере Франции в 1976 году. На сегодня у сети более 1,6 тыс. магазинов более чем в 60 странах.

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Новосибирский гипермаркет Decathlon объявил о закрытии
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