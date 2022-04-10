Дамбу прорвало на юге Кузбасса

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Дамбу прорвало на юге Кузбасса
10 Апр 2022, 11:21

Дамбу размыло на юге Кемеровской области. Ранее в районе Калтана власти проводили взрывы льда.

Дамбу размыло в Новокузнецком районе Кузбасса около СНТ «Чайка» в городе Калтан. Видео опубликовал телеграм-канал «Инцидент.Кузбасс».

«Целая река. Кошмар. <…> Как бы еще больше не размыло», — отметил автор видео.

Вечером 9 апреля ГУ МЧС по Кемеровской области сообщило, что в Калтане на реке Кондоме уровня воды не хватало, чтобы лед прошел самостоятельно: «В результате образовался затор в районе входящего в состав городского округа поселка Малиновка. Этот затор подпирало остававшееся ниже по течению ледовое поле».

8−9 апреля на реке взрывали лед. К вечеру 9 апреля основная масса льда ушла, включая затор у поселка Малиновка, говорили в МЧС.

Ранее мэр Калтана Игорь Голдинов говорил, что в преддверии паводка жителям территорий, находящихся под угрозой затопления, необходимо страховать имущество, но «некоторые жители пренебрегли такой возможностью».


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