Школа-интернат загорелась на Таймыре
© Прокуратура Красноярского края
В Красноярском крае загорелась Носковская средняя школа–интернат. Прокуратура начала проверку.
Муниципальная Носковская средняя школа-интернат загорелась в поселении Носок на Таймыре. Эвакуировались 86 человек, в том числе 83 ребенка, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому кра.
«Дети будут размещены по родственникам. Пожар ликвидирован сегодня около часа ночи на площади 70 кв. метров», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.
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