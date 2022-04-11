Школа-интернат загорелась на Таймыре

© Прокуратура Красноярского края
Школа-интернат загорелась на Таймыре
11 Апр 2022, 05:23

В Красноярском крае загорелась Носковская средняя школа–интернат. Прокуратура начала проверку.

Муниципальная Носковская средняя школа-интернат загорелась в поселении Носок на Таймыре. Эвакуировались 86 человек, в том числе 83 ребенка, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому кра.

«Дети будут размещены по родственникам. Пожар ликвидирован сегодня около часа ночи на площади 70 кв. метров», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности.


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