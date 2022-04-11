Экс-депутата Госдумы сделали новосибирским вице-губернатором

© Кирилл Канин. Максим Кудрявцев (слева)
Экс-депутата Госдумы сделали новосибирским вице-губернатором
11 Апр 2022, 06:20

Бывший депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев («Единая Россия») назначен вице-губернатором региона в статусе представителя в Москве. Некоторое время он был вице-президентом «Ростелекома».

Максим Кудрявцев назначен постпредом Новосибирской области в Москве в статусе вице-губернатора. Об этом на оперативном совещании сказал губернатор Андрей Травников, передает его пресс-служба.

Действующий постпред Василий Смирнов «переходит на другую работу», уточнили в правительстве.

Василий Смирнов стал врио вице-губернатора в апреле 2014 года. После победы Владимира Городецкого на выборах лишился приставки «врио» и был утвержден постредом в Москве в должности вице-губернатора. До этого чиновник работал в Генштабе В С РФ с 1982 года, в 2002—2013 годах был начальником Главного организационно-мобилизационного управления и отвечал за призыв военнослужащих по всей России. Он регулярно оказывался богатейшим чиновником администрации Новосибирской области.

Максим Кудрявцев родился в 1975 году в Алтайском крае. Долгое время работал в телекоме, с 2011 года занимал пост главы сибирского филиала «Ростелекома» в должности вице-президента госкомпании. В 2015 году прошел в новосибирское заксобрание по списку «Единой России», а в 2016-м — в Госдуму, по Центральному округу №136.

В 2021-м Кудрявцев не стал переизбираться в парламент. Вместо него единороссы выдвинули на Центральном округе Дмитрия Савельева, который перед этим решил выйти из ЛДПР.


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