Тело пропавшего месяц назад мужчины нашли в Новосибирске
© ново-сибирск.рф
В Новосибирске нашли мертвым 29-летнего мужчину. Он пропал 8 марта. Следственный комитет начал проверку.
В новосибирском парке культуры и отдыха «Сад Кирова» нашли тело 29-летнего мужчины «без видимых признаков насильственной смерти», сообщили в пресс-службе управления СК по региону 11 апреля. По данным поискового отряда «Маяк», речь идет о Дмитрии Егорове.
Егоров ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе 8 марта. Его искали больше месяца, уточнили в отряде. О его смерти организация сообщила вечером 10 апреля.
Следственный комитет начал проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Независимый барабинский депутат возглавил структуру «Агентства инвестиционного развития» Еще одного погибшего в Украине новосибирского солдата похоронили в закрытом гробу Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске Новосибирская прокуратура через суд пытается выгнать из служебной квартиры Владимира Фалилеева Новосибирского девелопера Обласова арестовали в Москве
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"