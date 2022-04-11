Тело пропавшего месяц назад мужчины нашли в Новосибирске

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В Новосибирске нашли мертвым 29-летнего мужчину. Он пропал 8 марта. Следственный комитет начал проверку.

В новосибирском парке культуры и отдыха «Сад Кирова» нашли тело 29-летнего мужчины «без видимых признаков насильственной смерти», сообщили в пресс-службе управления СК по региону 11 апреля. По данным поискового отряда «Маяк», речь идет о Дмитрии Егорове.

Егоров ушел из дома на улице Дружбы в Ленинском районе 8 марта. Его искали больше месяца, уточнили в отряде. О его смерти организация сообщила вечером 10 апреля.

Следственный комитет начал проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

