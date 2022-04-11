Проект реконструкции площади перед строящимся новосибирским ЛДС не прошел Госэкспертизу
Проект реконструкции площади Лыщинского в Новосибирске не прошел государственную экспертизу. Предполагалось, что объект должен улучшить доступность ледового дворца, который строится на улице Немировича-Данченко.
Госэкспертиза дала отрицательное заключение на проект реконструкции площади Лыщинского на въезде с левого берега на Октябрьский мост. Об этом говорится в едином госреестре заключений.
Объект нужен «для обеспечения транспортной доступности» к ЛДС, который строится на улице Немировича-Данченко. Планировалось, что ледовый дворец возведут к молодежному чемпионату мира по хоккею, который был запланирован в Новосибирске и Омске на конец декабря 2022 года. Но после начала «спецоперации» в Украине Россию лишили статуса хозяйки многих международных спортивных мероприятий, включая МЧМ по хоккею.
Документацию реконструкции площади Лыщинского готовило муниципальное предприятие «МетроМир» (бывшее «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений»).
В декабре 2021 года муниципальный сайт «Новосибирские новости» рассказывал, что основные работы по реконструкции площади Лыщинского завершены.
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