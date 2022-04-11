Проект реконструкции площади перед строящимся новосибирским ЛДС не прошел Госэкспертизу

© youtube.com/«Новосибирские новости»
Проект реконструкции площади перед строящимся новосибирским ЛДС не прошел Госэкспертизу
11 Апр 2022, 07:44

Проект реконструкции площади Лыщинского в Новосибирске не прошел государственную экспертизу. Предполагалось, что объект должен улучшить доступность ледового дворца, который строится на улице Немировича-Данченко.

Госэкспертиза дала отрицательное заключение на проект реконструкции площади Лыщинского на въезде с левого берега на Октябрьский мост. Об этом говорится в едином госреестре заключений.

Объект нужен «для обеспечения транспортной доступности» к ЛДС, который строится на улице Немировича-Данченко. Планировалось, что ледовый дворец возведут к молодежному чемпионату мира по хоккею, который был запланирован в Новосибирске и Омске на конец декабря 2022 года. Но после начала «спецоперации» в Украине Россию лишили статуса хозяйки многих международных спортивных мероприятий, включая МЧМ по хоккею.

Документацию реконструкции площади Лыщинского готовило муниципальное предприятие «МетроМир» (бывшее «Управление заказчика строительства подземных транспортных сооружений»).

В декабре 2021 года муниципальный сайт «Новосибирские новости» рассказывал, что основные работы по реконструкции площади Лыщинского завершены.

Читайте также: «Мэрия Новосибирска отказалась от строительства надземного перехода около нового ЛДС»


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
11 Апр, 13:34
Независимый барабинский депутат возглавил структуру «Агентства инвестиционного развития»
11 Апр, 13:19
Еще одного погибшего в Украине новосибирского солдата похоронили в закрытом гробу
11 Апр, 12:53
Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске
11 Апр, 12:40
Новосибирская прокуратура через суд пытается выгнать из служебной квартиры Владимира Фалилеева
11 Апр, 12:40
Новосибирского девелопера Обласова арестовали в Москве
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования