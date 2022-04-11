Двое маленьких детей утонули в Туве

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Двое маленьких детей утонули в Туве
11 Апр 2022, 09:21

В Туве под лед провалились двое детей: в реке Тоора-Хем утонул пятилетний мальчик, а в Малом Енисее — шестилетняя девочка. Первого ребенка нашли погибшим. Следственный комитет начал проверку. Поиски второго ребенка продолжаются.

Тело пятилетнего мальчика из села Адыр-Кежиг обнаружили в реке Тоора-Хем, сообщили в пресс-службе управления СК по Республике Тыва.

По данным следствия, 9 апреля днем ребенок находился у реки без взрослых. Во время игры он по льду прошел к полынье, в центр водоема, нагнулся, чтобы отпить воды, и провалился в воду. Мальчика искали местные жители и спасатели МЧС. Его нашли мертвым в 200 метрах по течению реки от предполагаемого места пропажи.

Ведомство начало проверку.

В управлении МЧС по региону также рассказали, что 7 апреля в Каа-хемском районе под лед провалилась шестилетняя девочка. Ее поиски еще продолжаются.


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