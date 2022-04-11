Массовое отравление произошло в бурятском детсаду

11 Апр 2022, 09:01

В одном из детских садов Бурятии произошло массовое отравление. Пострадали воспитанники ясельной группы.

У воспитанников ясельной группы детсада в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района республики после обеда началась рвота. Об этом сообщило «Байкал-Daily» со ссылкой на районный чат.

«Детей кого рвало уже в садике, кого дома вечером и ночью. Прошу незамедлительно начать проверку по качеству продуктов питания и пищи, которую подают малышам, — цитирует издание одну из матерей. — А также сообщить о данном факте в соответствующие компетентные органы».

По словам заведующего детсадом, в группе было 16 детей. У троих началась рвота после сончаса, еще у троих — уже дома.


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