Массовое отравление произошло в бурятском детсаду

В одном из детских садов Бурятии произошло массовое отравление. Пострадали воспитанники ясельной группы.

У воспитанников ясельной группы детсада в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района республики после обеда началась рвота. Об этом сообщило «Байкал-Daily» со ссылкой на районный чат.

«Детей кого рвало уже в садике, кого дома вечером и ночью. Прошу незамедлительно начать проверку по качеству продуктов питания и пищи, которую подают малышам, — цитирует издание одну из матерей. — А также сообщить о данном факте в соответствующие компетентные органы».

По словам заведующего детсадом, в группе было 16 детей. У троих началась рвота после сончаса, еще у троих — уже дома.