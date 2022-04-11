«Борус»: мальчик скончался от менингита в красноярской больнице

11 Апр 2022, 10:28

В красноярском Минусинске в больнице от менингита скончался 10-летний мальчик, пишет «Борус». Следственный комитет возбудил уголовное дело.

10-летний мальчик скончался от менингита в Минусинской межрайонной больнице, сообщает «Борус».

По информации тг-канала, ребенок поступил в медучреждение 1 апреля. Врачи поставили ему диагноз — острый тонзиллит. Спустя сутки ему стало хуже. Мальчика перевели в реанимацию, где он и умер. Вскрытие показало, что причиной его смерти стал менингит.

Следственный комитет, пишет «Борус», возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Однако Тайге.инфо в пресс-службе краевого ведомства уточнили, что еще «выясняют обстоятельства».


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