Теплые и солнечные дни придут в Новосибирск

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В Новосибирске потеплеет до +16 градусов. В городе не ожидается осадков.

Температура воздухе в Новосибирске днем 12 апреля составит +9…+11, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. 13 апреля ожидается +12…+14 градусов.

Уже 14 апреля столбик термометра поднимется до +16 градусов. А ночью ожидается около нуля.

Все эти дни, по прогнозу синоптиков, будет без осадков.