Теплые и солнечные дни придут в Новосибирск

© pixabay.com
Теплые и солнечные дни придут в Новосибирск
11 Апр 2022, 11:48

В Новосибирске потеплеет до +16 градусов. В городе не ожидается осадков.

Температура воздухе в Новосибирске днем 12 апреля составит +9…+11, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. 13 апреля ожидается +12…+14 градусов.

Уже 14 апреля столбик термометра поднимется до +16 градусов. А ночью ожидается около нуля.

Все эти дни, по прогнозу синоптиков, будет без осадков.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке» Психолог Евгения Дашкова: «Сейчас время, когда помогают социальные связи или посидеть в кипятке»
Последние материалы
11 Апр, 13:34
Независимый барабинский депутат возглавил структуру «Агентства инвестиционного развития»
11 Апр, 13:19
Еще одного погибшего в Украине новосибирского солдата похоронили в закрытом гробу
11 Апр, 12:53
Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске
11 Апр, 12:40
Новосибирская прокуратура через суд пытается выгнать из служебной квартиры Владимира Фалилеева
11 Апр, 12:40
Новосибирского девелопера Обласова арестовали в Москве
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования