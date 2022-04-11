Теплые и солнечные дни придут в Новосибирск
© pixabay.com
В Новосибирске потеплеет до +16 градусов. В городе не ожидается осадков.
Температура воздухе в Новосибирске днем 12 апреля составит +9…+11, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. 13 апреля ожидается +12…+14 градусов.
Уже 14 апреля столбик термометра поднимется до +16 градусов. А ночью ожидается около нуля.
Все эти дни, по прогнозу синоптиков, будет без осадков.
Новости из рубрики:
Выбор редакции
Последние материалы
Независимый барабинский депутат возглавил структуру «Агентства инвестиционного развития» Еще одного погибшего в Украине новосибирского солдата похоронили в закрытом гробу Организаторы отказались от фестиваля «Новая книга» в Новосибирске Новосибирская прокуратура через суд пытается выгнать из служебной квартиры Владимира Фалилеева Новосибирского девелопера Обласова арестовали в Москве
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"