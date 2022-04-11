Связь МТС теперь можно оплатить через Систему быстрых платежей

МТС запустила сервис по оплате услуг связи через Систему быстрых платежей (СБП). Компания первой среди операторов реализовала такой способ пополнения счета.

Новый сервис позволит абонентам МТС быстро пополнить счет телефона при помощи СБП, сообщает пресс-служба компании. Абонент получит СМС-сообщение о приближении даты списания платежа с персонализированной ссылкой.



При переходе по ссылке открывается установленное на смартфоне банковское приложение с уже заполненными данными для совершения платежа. Клиент указывает необходимую сумму и подтверждает платеж. Поступление средств на счет абонента осуществляется мгновенно и без комиссии.

Распоряжаться средствами с мобильного счета можно через приложение МТС Банка, где одновременно осуществляется управление картами любых банков, электронным кошельком и мобильным счетом.

Мобильный счет также можно выбирать в качестве способа оплаты с помощью QR-кода, шаблонов или автоплатежей.

Платить с мобильного счета не только удобно, но и выгодно. При оплате услуг в приложении начисляется 1% кешбэка в программу MTS Cashback. Его потом можно потратить на пополнение счета телефона МТС или на скидку при покупке товаров в магазинах МТС.