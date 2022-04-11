Новосибирская прокуратура через суд пытается выгнать из служебной квартиры Владимира Фалилеева

Октябрьский суд Новосибирска начал рассматривать иск прокуратуры к бывшему руководителю ведомства Владимиру Фалилееву. От него и Галины Фалилеевой прокуратура требует освободить служебное жилье площадью 125 кв. метров.

«По условиям договора найма он должен был освободить ее по истечению срока трудового договора после выхода на пенсию. Это сделать ответчик отказался, уклонялся от подписания необходимых документов. Прокуратурой установлен факт его проживания в служебной квартире. После чего очередной раз было составлено предписание о выселении из служебной квартиры и направлено Фалилееву посредством WhatsApp. Истец просит суд признать ответчиков утратившими право пользования и выселить из жилого помещения в связи с отказом его освободить», — цитирует управление судебного департамента Infopro54.



Экс-прокурор обратился в генпрокуратуру с заявлением о признании его нуждающимся в жилом помещении. Однако ранее он уже получал жилье в Улан-Удэ, несколько лет назад один из членов семьи Фалилеевых приватизировал его. Суд в иске отказал.

Владимир Фалилеев подозревается во взяточничестве. Экс-прокурора отправили под стражу в феврале 2022 года. Арест в качестве меры пресечения также избран его бывшему заму Андрею Турбину и предполагаемому взяткодателю.

Владимир Фалилеев, руководивший прокуратурой Забайкалья, возглавил ведомство в Новосибирской области в 2015 году.

В 2018 году в областной прокуратуре произошли скандальные увольнения. Сначала постов лишились первый заместитель прокурора области Любовь Кузьменок и экс-заместитель прокурора Андрей Турбин, которого назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора, но вскоре уволили.

После ухода основных замов отправили в отставку и Фалилеева. А в ноябре 2020 года задержали экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца и бывшего начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александру Аверину. По версии следствия, они сфабриковали уголовное дело в отношении предпринимательницы по инициативе известного бизнесмена Олега Ярового.