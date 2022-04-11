Независимый барабинский депутат возглавил структуру «Агентства инвестиционного развития»

© Кирилл Канин. Константин Терещенко
Независимый барабинский депутат возглавил структуру «Агентства инвестиционного развития»
11 Апр 2022, 13:34

Независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко возглавил Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Эта структура работает при «Агентстве инвестиционного развития» Новосибирской области.

Константин Терещенко назначен директором Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, сообщили в «Агентстве инвестиционного развития» области.

«Центр консультирует по мерам господдержки, помогает в подготовке документов на гранты, сопровождает предпринимателей в части маркетинга и экономики, — рассказали в агентстве. — Специалисты также содействуют созданию новых сельхозкооперативов и занимаются продвижением сельского и агротуризма в регионе. Ранее Центр возглавлял Вячеслав Молчанов, который в настоящее время перешел на работу в Центр развития ГЧП АИР».

Константин Терещенко — основатель проекта «Ньюколхоз», независимый депутат горосовета Барабинска.


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