Независимый барабинский депутат возглавил структуру «Агентства инвестиционного развития»

© Кирилл Канин. Константин Терещенко

Независимый депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко возглавил Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров. Эта структура работает при «Агентстве инвестиционного развития» Новосибирской области.

Константин Терещенко назначен директором Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, сообщили в «Агентстве инвестиционного развития» области.

«Центр консультирует по мерам господдержки, помогает в подготовке документов на гранты, сопровождает предпринимателей в части маркетинга и экономики, — рассказали в агентстве. — Специалисты также содействуют созданию новых сельхозкооперативов и занимаются продвижением сельского и агротуризма в регионе. Ранее Центр возглавлял Вячеслав Молчанов, который в настоящее время перешел на работу в Центр развития ГЧП АИР».



Константин Терещенко — основатель проекта «Ньюколхоз», независимый депутат горосовета Барабинска.