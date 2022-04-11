Иркутские власти заплатят «Комсомольской правде» за освещение акции «Своих не бросаем»

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Власти Иркутска оплатят публикации в СМИ о марафоне «Своих не бросаем». Контракт без конкурса достался «Комсомольской правде».

Иркутское муниципальное учреждение «Праздник» объявило закупку услуг «по освещению и трансляции в средствах массовой информации марафона „Своих не бросаем“». Документы опубликованы на сайте госзакупок.

Закупку проводили без конкурса — «у единственного поставщика». Им оказался иркутский филиал АО «ИД „Комсомольская правда“».

Судя по техническому заданию, с 28 марта по 11 апреля на сайте иркутской редакции «Комсомолки» должен был висеть верхний баннер со ссылкой на статью о мероприятии, кроме того, требовалось транслировать 60-секундные ролики на радио «Комсомольская правда» в межпрограммных блоках. Также анонс должен был быть опубликован в ТОП-3 материалов на главной странице сайта.

Также 28−29 марта в ежедневной «КП» должны были выйти по полполосы с анонсом акции, еще один анонс — в еженедельном выпуске от 30 марта, а итоговый отчет — в номере от 6 апреля.

Договор заключили за 250 тыс. рублей. Из какого именно бюджета должны были выделить деньги, в документах не указано, но МАУ «Праздник» подотчетно мэрии Иркутска.

На сайте мэрии Иркутска сказано, что марафон «Своих не бросаем» прошел в формате «онлайн-концерта патриотической песни в поддержку спецоперации» в Украине. «Мероприятие организовано медиагруппой „Комсомольская правда“ по инициативе Общественной палаты областного центра и при поддержке администрации города», — говорилось в сообщении.

«Комсомольская правда» регулярно получает государственные и муниципальные контракты на информационное освещение деятельности органов власти, в том числе в Иркутской области. Только с декабря 2021 года «КП» заключила договоры с мэрией и думой Иркутска, администрацией Иркутского района и заксобранием области на 8 млн рублей.

По данным «Контур.Фокус», выручка АО «ИД „Комсомольская правда“» в 2021 году составила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль — 228 млн.