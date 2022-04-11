«Коммерсантъ»: в России возник дефицит препаратов от болезни Паркинсона

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В России возник дефицит жизненно важных препаратов с леводопой, в которых ежедневно нуждаются 70% из почти 300 тыс. пациентов с болезнью Паркинсона. Препараты израильских компаний Teva и Hoffmann-La Roche начали пропадать еще год назад: методика ценообразования делала их поставки «экономически нецелесообразными». Теперь, в кризис, россияне не могут самостоятельно покупать лекарства за границей, а из-за роста цен на субстанции сворачивается и производство дженериков.

В России возник дефицит препаратов с леводопой, необходимых пациентам с болезнью Паркинсона, передает «Коммерсантъ».

По данным издания, израильская фармкомпания Teva прекратила поставлять в Россию лекарство «Леводопа / Бенсеразит-Тева»: в компании объяснили, что зарегистрированная государством цена на препарат не позволяет покрыть производственные и логистические издержки. В конце 2021 года с рынка ушел еще один препарат — «Мадопар» компании Hoffman-La Roche, которая также заявила об экономической нецелесообразности поставок из-за методики ценообразования для лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

После этого на рынке остались российские дженерики «Бензиэль» от компании «Канонфарма» и «Леводопа + Бенсеразид» производства «Изварино Фарма», но в последнее время из аптек пропали и они. «Изварино Фарма» рассказала, что ее препарат отсутствует на фармрынке, «поскольку низкая цена ЖНВЛП не обеспечивала рентабельности». «Канонфарма» некоторое время выпускала «Бензиэль в убыток себе (себестоимость производства составляет 1 тыс. руб., зарегистрированная цена — около 600 руб.), но после роста курса валют и нарушения логистических цепочек в конце февраля компания не смогла закупить субстанцию. «Канонфарма» рассчитывает возобновить производство в конце июля — августе.

По словам невролога, главного исследователя центра клинических исследований «Неббиоло» в Томске Натальи Жуковой, леводопа — «золотой стандарт» при лечении болезни Паркинсона, и прежде врачи в рутинной практике начинали с «Мадопара», но в последнее время «приходилось начинать с того препарата, который есть в аптеке». Сейчас, уточнила Жукова, в аптеках города нет «Леводопа / Бенсеразид-Тева», «Мадопара», «Накома», «Синдопа», «Тремонорма», «Тидомета», «Бензиэля» — в небольшом количестве есть лишь трехкомпонентный препарат «Леводопа / Карбидопа / Энтакапон (Сталево)», который из-за дороговизны могут себе позволить не все пациенты.

Последние два года многие семьи пытались приобретать лекарства за границей, отметила руководитель сообщества больных Паркинсоном Елена Шубина.

«Когда границы закрыты, я даже не знаю, что мы будем делать. Наверное, какое-то время просуществуем на остатках: кто-то продает излишки, кто-то после умерших родственников продает или передает препараты в дар», — рассказала она.

Директор фонда помощи больным Паркинсоном «Движение — жизнь» Василий Боев подчеркнул, что звонки от пациентов, которые не могут найти препарат, поступают каждый день, а без приема леводопы состояние ухудшается вплоть до парализации.

Директор маркетингового агентства DSM Group, которое специализируется на исследованиях фармацевтического рынка, Сергей Шуляк отметил, что ФАС «очень неохотно» идет на повышение установленной стоимости препаратов из списка ЖНВЛП.

