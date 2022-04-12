Дымка накрыла Новосибирск и пригороды. Фото
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Новосибирск и пригороды накрыла дымка. В отдаленных районах области фиксируются первые ландшафтные пожары.
Дымка накрыла различные районы Новосибирска утром 12 апреля. Такое же явление заметили в Искитиме.
При этом, по данным сервиса мониторинга окружающей среды AirVoice, чистота воздуха в Искитиме оценивается в 4 балла, в центральной части Новосибирска — в 5 баллов. «Бывает и лучше: примеси есть, но пока до критической ситуации далеко», — отмечает сервис.
Жители пожаловались на запах гари.
По данным сайта мониторинга пожаров Fires.ru на 11 апреля, на территории области действовало несколько ландшафтных пожаров — в Каргатском, Чулымском, Доволенском и Сузунском районах.
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