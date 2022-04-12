Степан Солженицын вернулся на должность гендиректора СГК

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Новым директором СУЭК назначен Максим Басов, ранее работавший в «Русагро». Возглавлявший компанию Степан Солженицын возвращается в СГК.

Степан Солженицын займет должность генерального директора Сибирской генерирующей компании (СГК). Как пояснили в компании, это решение связано с ускорением выполнения процессов по выделению из Группы СУЭК логистического оператора (Национальная транспортная компания) и энергетического подразделения.



«С 12 апреля Степану предстоит вести нашу компанию сквозь период резкой адаптации к новым условиям. В это сложное время мы полагаемся на надежную работу нашего внутрироссийского бизнеса, и в особенности СГК, от которой зависят более 5 млн потребителей тепла, а также потребители электроэнергии в Сибири и в других регионах. Ставим задачу довести до завершения нашу программу широкомасштабной экологической модернизации. Предстоящие годы будут временем перемен в российской энергетике, в структуре мощностей, и мы ожидаем, что СГК внесет свой положительный вклад в эти изменения», — прокомментировал председатель Совета директоров АО «СУЭК» Самир Брихо.

Новым генеральным директором СУЭК вместо Степана Солженицына назначен Максим Басов, до 2021 года возглавлявший группу «Русагро».

Степан Солженицын одновременно будет также занимать должность первого заместителя генерального директора СУЭК. «Совмещение должностей в СУЭК и СГК поможет стабильному обеспечению системы поставок угля на предприятия энергетики и ЖКХ, развитию новых логистических маршрутов, а также поможет развитию новых угле-энергетических технологий», — отметили в СГК.

Возглавлявший до настоящего времени СГК Павел Барило назначен исполнительным директором СГК. В этой должности он будет отвечать за операционную деятельность компании и внутренние программы повышения эффективности.