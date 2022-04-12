Искитимский муниципальный автобусный парк признан банкротом

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Муниципальное пассажирское предприятие Искитима Новосибирской области признано банкротом. Жители говорят, что за последние годы, ситуация с автобусами стала катастрофической.

Новосибирский арбитраж признал банкротом искитимское МУП «Центр пассажирских и автотранспортных перевозок» (ЦПАТП). Конкурсное производство открыто до 11 октября, говорится на сайте суда.

Иск о банкротстве муниципального предприятия подавала налоговая инспекция.

Выручка ЦПАТП, по данным «Контур.Фокус», в 2021 году составила 92,6 млн рублей, чистый убыток — 8,4 млн.

«Ситуация с транспортом ухудшается с каждым годом. Из отдаленных районов уехать все сложнее, техника ломается», — рассказали Тайге. инфо жители Искитима.

По словам вице-мэра Искитима Татьяны Ружаковская, кредиторская задолженность ЦПАТП превышает 54 млн рублей. На балансе предприятия — 28 транспортных средств, их изношенность — 80%. 20 автобусов подлежат полному списанию.

В итоге в конце февраля 2022 года мэрия Искитима учредила ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие города Искитима» со стопроцентным участием муниципалитета. Директором сделали Олега Коркин, он работал главным инженером МУП «ЦПАТП».