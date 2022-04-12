Новосибирец убил сына из-за аморального поведения и закопал в снегу недалеко от дома

© СК по Новосибирской области
Новосибирец убил сына из-за аморального поведения и закопал в снегу недалеко от дома
12 Апр 2022, 07:59

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины, чье тело было найдено в апреле в наукограде Кольцово. Им оказался его 68-летний отец. Он расправился с сыном из-за длительного конфликта на почве аморального поведения 42-летнего мужчины.

68-летний житель наукограда Кольцово подозревается в убийстве своего сына, тело которого было найдено на одной из улиц поселка в снегу в начале апреля.

После обнаружения трупа полицейскими был организован обход квартир и дворов, опрошены возможные очевидцы и свидетели, сообщили в ГУ МВД региона. В ходе дальнейшей работы личность погибшего была идентифицирована, им оказался 42-летний житель поселка Кольцово.

Сотрудники уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из отдела полиции «Новосибирский» установили и задержали по подозрению в совершении преступления ранее не судимого 68-летнего отца потерпевшего. Мужчина уже дал признательные показания, уточнили в СК.

«По данным следствия, в конце декабря 2021 года в квартире дома по улице Молодежная в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области фигурант, на почве длительных неприязненных отношений к своему сыну, вызванных аморальным поведением последнего, нанес 42-летнему потерпевшему не менее пяти ударов топором в область головы, после чего, с целью сокрытия следов совершенного им преступления, обмотал его тело пакетами и скотчем, вывез на автомобиле и закопал в снегу недалеко от дома», — рассказали в СК.

Пенсионеру предъявлено обвинение в совершении убийства, с его участием проводятся следственные действия.


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