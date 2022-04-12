Женщина пострадала при столкновении троллейбуса и автобуса в Новосибирске

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Троллейбус врезался в автобус в Новосибирске. В них было более 60 пассажиров. Фото.

«Автобус НЕФАЗ двигался по маршруту №98 по Красному проспекту в сторону улицы Северная. В пути следования у дома №175 по Красному проспекту произошло столкновение с троллейбусом, двигавшимся по маршруту №5 в направлении улицы Дуси Ковальчук», — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области 12 апреля.

В салоне автобуса было 30 пассажиров, в троллейбусе, на котором наклеена буква Z — 32. Женщина 1955 года рождения госпитализирована с травмой ноги.

На месте работает экипаж ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. Движение транспорта не нарушено, уточнили в дорожной полиции.