Мэрия Ачинска потратила бюджетные деньги на покупку «хэштега»

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Мэрия Ачинска потратила бюджетные деньги на покупку «хэштега»
12 Апр 2022, 09:16

Управление образования мэрии Ачинска закупило сотни брелков, браслетов и других сувениров. Среди них оказался деревянный хэштег.

Мэрия Ачинская объявила конкурс на поставку «сувенирной продукции с нанесением логотипа в целях награждения». Чиновникам понадобилось около 500 значков, более 150 брелков ручек, блокнотов, 21 футболка, 50 флэшек, 35 кружек, 100 рамок, более 2 тыс. грамот и 180 силиконовых браслетов.

Также управление образования заказало «хэштег» и дерева.

Контракт заключили с И П Тараскиным на 160 тыс. рублей. «Хэштег» обошелся в 700 рублей. Денег должны выделить из бюджета Ачинска.

На значках, футболках, флэшках, блокнотах и ручках должны быть нанесены логотипы. Но, какие именно, в документах не уточняется. Контракт официально подписали 30 марта.


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