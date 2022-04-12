Новосибирские статистики рассказали о резком росте цен в марте

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Новосибирские статистики рассказали о резком росте цен в марте
12 Апр 2022, 10:00

Новосибирскстат подтверждает серьезный скачок цен на продукты в регионе. Некоторые товары подорожали, только по официальным данным, на 40−50%. Увеличилась цена на все наблюдаемые макароны, крупы и кондитерскую продукцию. Больше всего подорожали овощи и сахар.

В марте 2022 года цены на потребительском рынке Новосибирской области по сравнению с февралем 2022 года повысились на 7,4%, в том числе на продовольственные товары — на 7,5%, сообщает Новосибирскстат.

Как отмечает служба, значительное влияние на динамику цен оказало удорожание плодоовощной продукции. В этой группе товаров рост цен на ряд позиций, даже по официальным подсчетам, превысил 40%.

Наибольшее повышение цен отмечено на свежие помидоры на 46,7%, репчатый лук — на 45,7%, бананы — на 41,7%, белокочанную капусту — на 36,9%, груши — на 23,8%, свеклу — на 21,4%, морковь — на 19,5%, виноград — на 15,1%.

Снизились цены на свежие огурцы на 29,9%.

В группе макаронных и крупяных изделий стали дороже все наблюдаемые товары. Более всего прибавили в цене гречневая крупа-ядрица — 14,4%, манная крупа — 12,2%, овсяная и перловая крупы — 10,6%, шлифованный рис — 10,3%, пшено — 6,8%, вермишель — 6,5%. Мука подорожала на 8,6%.

Цены на сахар выросли на 54,3%, на соль — на 4,7%, черный байховый чай — на 21,4%, натуральный кофе — на 17,9%.

В группе масел и жиров выросли цены на маргарин на 17,8%, оливковое, подсолнечное и сливочное масла — на 10,2%, 9,3% и 6,8% соответственно.

В группе мяса и птицы стали дороже пельмени, равиоли на 12,8%, говядина на кости — на 8,8%, говяжья печень — на 7,6%, бескостная говядина — на 6,5%, баранина — на 5,9%, куриные окорочка — на 5,5%, мясной фарш — на 5,4%. 

Снизились цены на охлажденных и мороженых кур на 0,3%.

Сосиски и сардельки подорожали на 6,4%, куриные яйца — на 5,4%, национальные сыры и брынза — на 8,1%, творог — на 6,8%.


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