Ледоход затопил баржу в Томске

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На реке Томь затонула баржа. Ее повредил ледоход. Видео.

Ледоход на Томи повредил пустую баржу, принадлежавшую коммерческой организации, в черте Томска. Судно затонуло, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 12 апреля.



«Никто не пострадал, угрозы загрязнения окружающей среде не имеется. В настоящее время судовладельцем осуществляются мероприятия по подъему судна из акватории реки Томь», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура начала проверку.