Ледоход затопил баржу в Томске
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
На реке Томь затонула баржа. Ее повредил ледоход. Видео.
Ледоход на Томи повредил пустую баржу, принадлежавшую коммерческой организации, в черте Томска. Судно затонуло, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 12 апреля.
«Никто не пострадал, угрозы загрязнения окружающей среде не имеется. В настоящее время судовладельцем осуществляются мероприятия по подъему судна из акватории реки Томь», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура начала проверку.
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