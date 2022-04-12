Алтайский военнослужащий жестоко избил подругу и отрезал ей волосы
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В Алтайском крае военнослужащий признан виновным в жестоком избиении знакомой. Он отделался штрафом.
Барнаульский гарнизонный военный суд рассмотрел дело ефрейтора Константина Задорожного. Его обвиняли по двум эпизодам умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК), говорится в карточке дела.
«Военнослужащий, на почве ревности схватил потерпевшую за волосы и, удерживая, отрезал ножницами часть волос, после чего нанес несколько ударов по голове и груди», — рассказали подробности дела в телеграм-канале пресс-службы военных судов Сибири.
Суд приговорил Задорожиного к штрафу в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск потерпевшей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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