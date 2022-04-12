Теплоход загорелся в Красноярском крае
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Теплоход «Капитан Колыгаев» загорелся 12 апреля в Красноярском крае около поселка Подтесово.
«12 апреля на ремонтно-экcплуатационной базе флота АО „Енисейское речное пароходство“ при производстве сварочных работ на теплоходе „Капитан Колыгаев“ допущено возгорание, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. — По предварительным данным в результате происшедшего никто не пострадал».
По факту происшествия Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения законодательства о безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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