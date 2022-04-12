Томская область не смогла найти перевозчика на внутренние авиарейсы

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Томская область не смогла найти перевозчика на внутренние авиарейсы
12 Апр 2022, 10:50

Власти Томской области не смогли найти перевозчика для выполнения внутрирегиональных рейсов. Никто не заявился на конкурс.

Департамент транспорта Томской области признал несостоявшимся конкурс по поиску перевозчика для выполнения внутрирегиональных рейсов «Томск- Каргасок- Новый Васюган» и «Томск- Кедровый». На это обратил внимание «Интерфакс».

«Отбор получателя субсидии на возмещение части затрат перевозчикам признан несостоявшимся ввиду отсутствия предложений», — сказано в документации на сайте департамента

В томской обладминистрации хотели возобновить внутрирегиональные рейсы, которые были ранее приостановлены из-за требований безопасности. Планировалось, что полеты в Каргасок, Новый Васюган и Кедровый будут выполняться два раза в неделю с 10 февраля по 31 мая.

Еще в конце декабря 2021 года авиакомпания «СиЛА» объявила, что больше не будет выполнять рейсы в Томской области из-за прекращения их субсидирования.


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