Сыну лидера «ЕР» в алтайском заксобрании достались горэлектросети и агрокомплекс

© tolknews.ru. Дмитрий Приб

21-летний сын лидера фракции «Единой России» в заксобрании Алтайского края и главы «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба за день стал совладельцем горэлектросети в Заринске, а также компаний из агропромышленного сектора и дорожного строительства, выяснила Тайга.инфо.

Сын краевого депутата-единоросса Дмитрий Приб получил 60% долю в компании ООО «Вектор» — подрядчика муниципальных и краевых властей. Фирма владеет электросетями в Заринске и занимается их обслуживанием.



В 2019 году «Вектор» выиграл контракт на 63,6 млн рублей на выполнение работ по строительству туркластера и «спортивной деревни» в поселке Тягун Заринского района.

Кроме «Вектора», Дмитрий Приб единолично владеет компанией «Фриз», которой принадлежит горнолыжный комплекс «Берлога» в Тягуне. Местные СМИ называли актив «семейным бизнесом, который доверили ему в управление». За семь лет существования «Фриз» приносил убытки до 7 млн рублей.

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В 2021 году «Вектор» получил еще один крупный контракт на 29,8 млн рублей от властей Алтайского края на капитальный ремонт заброшенного административного здания в Заринске. По итогам года выручка компании достигла 170 млн рублей (чистая прибыль — 16 млн), следует из данных базы «Контур Фокус».



Оставшаяся 40-процентная доля в «Векторе» принадлежит Ирине Дерябиной. 16 марта 2022 года, когда Приб-младший вошел в «Вектор», она стала совладельцем «Южно-Сибирской энергетической компании (ЮСЭК)». Фирма ранее полностью принадлежала Сергею Шнайдеру (у него же была 60% доля в «Векторе», доставшаяся Прибу).

Имя Сергея Шнайдера появлялось в СМИ в 2020 году. Его компания «Андерболд-Сибирь» вместе с немецким холдингом German-GreenTec стала одним из инвесторов Заринска (как территории опережающего развития). При поддержке властей Алтайского края бизнес планировал построить в городе завод по производству мыла и дорожного битума. Один из совладельцев «Андерболд-Сибирь» — та же компания «Вектор» (у нее доля 20%), говорится в ЕГРЮЛ.

Еще один актив «Вектора» в Алтайском крае — это агропромышленный комплекс «Енисейское» в Бийском районе. Компании принадлежит около 33% доли в «Енисейском», такие же доли у бизнесмена Андрея Токарева и спикера совета депутатов Бийского района райсовета Сергея Демиденко.

Дмитрий Приб — студент Алтайского госуниверситета по специальности «Финансы и кредиты». В 2018 году он встретился с президентом России Владимиром Путиным как автор «лучшего сочинения на тему „Россия, устремленная в будущее“». В 2020-м — вошел в молодежное правительство Алтайского края и стал победителем регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России».

Сергей Приб — председатель фракции «Единая Россия» в алтайском заксобрании, гендиректор «Алтайкрайэнерго» и бывший глава той самой горэлектросети в Заринске, совладельцем которой стал его сын. Один из богатейших депутатов региона (годовой доход в 13,4 млн рублей). До 2017 года был соучредителем алтайского фонда «Содействие», который финансировал «Единую Россию».