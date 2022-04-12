Детей из новосибирской танцевальной студии использовали для акции с буквой Z под предлогом клипа «про Россию»

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В Новосибирске учащихся хореографической студии «Динамит» позвали снимать клип «про Россию», однако не уточнили, какой. В итоге дети танцевали под песню Олега Газманова с буквами Z на груди. Тайга.инфо поговорила с одной из мам, которая отказалась участвовать в этом.

Воспитанники хореографической студии «Динамит» станцевали под песню Олега Газманова «Россия» и выстроились в букву Z на крыльце Дворца культуры железнодорожников в центре Новосибирска 10 апреля. Об этом Тайге.инфо сообщила одна из мам, чья шестилетняя дочь занимается в студии.

«Это был не флешмоб, а уже заготовленный танец, в котором участвовали более 60 учеников. То есть старшие группы исполняли, а младшую группу позвали шарики выносить, — рассказала женщина. — Но нам предварительно не сказали, что за клип. В чате младших написали, мол, снимаем фильм „про Россию“, кто сможет — приезжайте. Я не подумала, что именно такой фильм. Приехали на место, узнали и отказались участвовать».

По словам собеседницы редакции, возле ДКЖ ученикам «Динамита» выдали белые шапки, фартуки, а также бумажные буквы Z, которые родителей попросили прикрепить детям на одежду булавками.

«Я подошла к руководительнице студии и объяснила, что наша семья против ***** [спецоперации]. Они, конечно, заставить не могут. Я не видела, чтобы кто-то еще отказывался. Может, кто-то просто пришел и ушел, но не было тех, высказывал это преподавательнице», — подчеркнула мама ученицы.

К выступлению привлекли и родителей, уточнила женщина, они стояли на на крыльце ДКЖ и размахивали флагами России. К тому же, в выходной день возле Дворца культуры собралась публика.

«Видео выступления пока лежит в „облаке“. Не знаю, будет ли это где-то транслироваться и проплачено ли. Вряд ли руководитель на свои деньги все эти фартуки и шапки покупала, видимо, какой-то запрос к ней был, — предположила собеседница Тайги.инфо. — Из нашей группы в 20 человек, например, участвовали 12 детей. Оператора тоже приглашали специально, он еще в конце сверху снимал, как они в эту букву [Z] выстраиваются. Даже выбор песни с родителями не обсуждали. По крайней мере, с младшей группой, может, со старшими детьми договаривались».

При этом в соцсетях «Динамита» нет анонсов и новостей о «фильме». Директор и художественный руководитель студии — Кристина Юдина. На своей странице во «Вконтакте» она опубликовала фото грамоты, которую вручил ей в день работника культуры Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей как «руководителю коллектива ДКЖ».

Студия «Динамит» преподает «Детский танец до 5 лет», «Детский танец от 5 до 7 лет», «Классический танец», «Джаз-модерн», «Контемпорари», Hip-Hop, «Брейк-данс», Strip-plastic и Go-go.