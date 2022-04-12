Власти отсудили у «Норникеля» железную дорогу

© Наталья Гредина
Власти отсудили у «Норникеля» железную дорогу
12 Апр 2022, 14:40

Суд постановил передать Норильскую железную дорогу из собственности «Норникеля» государству. Корпорация обжалует решение.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура подал иск об изъятии 11 объектов Норильской железной дороги у ГМК «Норильский никель» в пользу государства. Красноярский арбитражный суд удовлетворил его, передает «Интерфакс».

Решение затронуло железнодорожный вокзал в Норильске, а также железнодорожные участки, угольные пути, переезды и мост на Таймыре.

Суд решил, что приватизация российского государственного концерна по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» проходила на основании указа президента России, принятого в 1993 году, но закон запрещал приватизацию железных дорог, объектов и имущество железнодорожного транспорта, участвующего в перевозках. «Норникель» зарегистрировал право собственности на железнодорожные пути в 2001 году.

Представитель «Норникеля» отметил, что дорога на момент приватизации была неотъемлемой частью единого комплекса концерна, а пассажиров по ней не перевозили.

«Судом установлено, что спорные объекты не были включены в состав приватизируемого имущества предприятия, оснований для исчисления срока исковой давности с даты приватизации имущества, как об этом утверждает ответчик, не имеется», — сказано в решении.

«Норникель» счел постановление суда незаконным и заявил, что обжалует его. Исторически железная дорога строилась и эксплуатировалась как технологическая, а ее статус в качестве таковой не раз подтверждался профильными экспертными организациями и государственными органами.


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