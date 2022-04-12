Четверым журналистам студенческого издания DOXA вынесли приговор

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Четверым журналистам студенческого издания DOXA вынесли приговор
12 Апр 2022, 17:08

В Москве суд вынес приговор четверым журналистам студенческого издания DOXA. Им назначили по два года обязательных работ. Молодым людям вменили «вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия».

Дорогомиловский районный суд Москвы огласил приговор по делу четверых журналистов студенческого издания DOXA: Аллы Гутниковой, Владимира Метёлкина, Наташи Тышкевич и Армена Арамяна. Их обвинили по ч. 2 статьи 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность для их жизни и здоровья, совершенное группой лиц посредством интернета).

Журналистам назначили по два года исправительных работ, сообщило издание. Судья зачитывала приговор несколько часов.

Прокурор запрашивал для фигурантов дела по 2 года исправительных работ и запрет администрировать сайты. После заседания суда по делу DOXA 1 апреля Наташу Тышкевич задержали: она провела ночь в ОВД, а на следующий день суд арестовал ее на 15 суток за пост 2017 года в инстаграме с украинским трезубцем.

14 апреля 2021 года в редакции DOXA и дома у редакторов Армена Арамяна, Аллы Гутниковой, Владимира Метёлкина и Наташи Тышкевич прошли обыски. Причиной возбуждения дела стал видеоролик, выложенный на Youtube-канале DOXA в преддверии акции в поддержку Алексея Навального. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, но фактически поместил журналистов под домашний арест. Фигурантов регулярно вызывали на допросы в СК.

28 мая 2021 года СК завел уголовное дело о клевете в отношении следователя (ч. 2 ст. 298.1 УК) на редактора DOXA Владимира Метёлкина за то, что тот рассказал о давлении и неуместном поведении его бывшей следовательницы Екатерины Жижмановой.

4 марта 2022 года Армен Арамян, Алла Гутникова, Наташа Тышкевич и Володя Метёлкин приостановили работу в DOXA. Это решение связано с тем, что редакция не может обеспечить их безопасность в России.


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