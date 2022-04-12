Предприниматели могут пройти на МСП.РФ полную диагностику бизнеса и получить подходящие региональные меры поддержки

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Предприниматели могут пройти на МСП.РФ полную диагностику бизнеса и получить подходящие региональные меры поддержки
12 Апр 2022, 15:18

Предприниматели получили возможность через личный кабинет Цифровой платформы МСП.РФ пройти диагностику бизнеса. По 44 количественным и качественным показателям будет проанализирована деятельность компаний (юридических лиц), по 25 показателям — индивидуальных предпринимателей.

Например, предприниматель сможет увидеть задолженность по налогам по данным ФСПП, получал ли он поддержку и нарушал ли условия оказания этой поддержки. Также будут показаны результаты анализа финансового состояния и деловой активности, — рассказали Тайге.инфо в МСП.РФ.

Для диагностики автоматически используются данные ФНС, Банка России, МВД, ФССП и других органов власти. По итогам анализа в личный кабинет придут данные диагностики, и с предпринимателем свяжутся специалисты центра «Мой бизнес». Они предложат доступные конкретному предпринимателю региональные меры поддержки и услуги, в том числе антикризисные.

Подавать онлайн-заявки можно через личный кабинет на МСП.РФ. Заполнение займет пару минут: предпринимателю необходимо ответить всего на пять вопросов о своем бизнесе, остальные данные система возьмет автоматически из профиля.

«Для нас, помимо самого факта оказания поддержки, важно, чтобы этот процесс, как и алгоритм выбора получателей каждой меры, был понятен и прозрачен. Кроме улучшения адресности, наличие у бизнеса фактически экспертного заключения о его состоянии помогает повысить качество и скорость оказания комплексных услуг организациями инфраструктуры поддержки», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Расчет рейтинга бизнеса для малого и среднего бизнеса производится бесплатно. Этот онлайн-сервис ранее был назван предпринимателями в числе приоритетных для интеграции в Цифровую платформу МСП.РФ во время серии встреч с фокус-группами из регионов.

Цифровая платформа МСП.РФ создана Корпорацией МСП и Минэкономразвития и развивается в соответствии с нацпроектом по поддержке предпринимательства. Его курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

В настоящее время на Цифровой платформе доступно 14 федеральных сервисов. Кроме того, около 50 мер поддержки на портале МСП.РФ предлагают региональные власти.


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