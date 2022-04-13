Рост цен на рыбу и курицу: что подорожало за неделю в Новосибирске

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч запустили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как изменилась стоимость яиц, куриных бедер, рыбы и колбасы с сосисками.

Мониторинг проводился 11 апреля в 20 торговых точках во всех районах города.



Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.

Куриные бедра оказались в продаже не во всех магазинах, где их удалось купить 4 апреля. В паре точек их стоимость не изменилась, но есть и «рекордные» находки — например, в одном из супермаркетов цена увеличилась почти на 50%, а в другом — напротив, упала на 40%.

При снижении «средней» стоимости «Докторской» колбасы на 10,36%, а в отдельном магазине почти на треть, отмечен и рост в одной из точек на 27,21%.

Максимальное подорожание сосисок в наблюдаемых точках составило 22,66%.

Десяток яиц в среднем даже подешевел, наибольший рост, отмеченный в одном из магазинов, составил 13,48%.



Рыба показала существенный рост в цене в одном из магазинов (на 54,76%), но в итоге это оказался не самый дорогой вариант (270,82 рублей против 417,49 рублей). Средняя стоимость продукта была дороже на 18,43%, чем неделей ранее.

Сумма подсчитана при отсутствии на момент мониторинга 11 апреля куриных бедер в «Быстрономе» и минтая в «Хорошем выборе».