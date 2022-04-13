Владелец новосибирского аэропорта не смог выкупить угольный актив «Северстали»

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Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко не смог закрыть сделку по покупке «Воркутаугля». Условия финансирования изменились.

Владелец корпорации AEON Роман Троценко пока не смог закрыть сделку по покупке «Воркутаугля» у «Северстали» Алексея Мордашова из-за изменения условий финансирования, которое он планировал привлечь в Московском кредитном банке, пишет РБК.

«Изменились финансовые модели, изменились ковенанты, изменилась ставка, изменилась доступность средств, много всего поменялось», — пояснил Троценко.

Теперь Роман Троценко разговаривает с рядом других банков.

В AEON входит компания «Новапорт», которая контролирует аэропорты в Новосибирске, Барнауле, Томске, Улан-Удэ, Чите и других городах России.

«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, в которую входят четыре шахты, разрез и обогатительная фабрика.

В начале декабря 2021 года «Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже «Воркутаугля» за 15 млрд рублей с компанией «Русская энергия», 70% которой принадлежит Троценко.