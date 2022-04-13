Владелец новосибирского аэропорта не смог выкупить угольный актив «Северстали»
Председатель совета директоров корпорации AEON Роман Троценко не смог закрыть сделку по покупке «Воркутаугля». Условия финансирования изменились.
Владелец корпорации AEON Роман Троценко пока не смог закрыть сделку по покупке «Воркутаугля» у «Северстали» Алексея Мордашова из-за изменения условий финансирования, которое он планировал привлечь в Московском кредитном банке, пишет РБК.
«Изменились финансовые модели, изменились ковенанты, изменилась ставка, изменилась доступность средств, много всего поменялось», — пояснил Троценко.
Теперь Роман Троценко разговаривает с рядом других банков.
В AEON входит компания «Новапорт», которая контролирует аэропорты в Новосибирске, Барнауле, Томске, Улан-Удэ, Чите и других городах России.
«Воркутауголь» — одна из крупнейших угледобывающих компаний России, в которую входят четыре шахты, разрез и обогатительная фабрика.
В начале декабря 2021 года «Северсталь» подписала обязывающее соглашение о продаже «Воркутаугля» за 15 млрд рублей с компанией «Русская энергия», 70% которой принадлежит Троценко.