Питомцы новосибирского зоопарка вышли на солнце. Фоторепортаж

© Татьяна Душутина
Питомцы новосибирского зоопарка вышли на солнце. Фоторепортаж
13 Апр 2022, 07:38

В Новосибирск пришла теплая погода. Тайга.инфо запечатлела, как питомцы зоопарка встречают солнечную весну.

Фото Татьяны Душутиной


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