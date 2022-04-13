Питомцы новосибирского зоопарка вышли на солнце. Фоторепортаж
© Татьяна Душутина
В Новосибирск пришла теплая погода. Тайга.инфо запечатлела, как питомцы зоопарка встречают солнечную весну.
Фото Татьяны Душутиной
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Тайга.ТВ
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