СГК на треть увеличила количество подключенных к теплу новостроек в Сибири

СГК подключила к теплу 60 новостроек в Сибири за первый квартал 2022 года. Это на треть больше, чем годом ранее за тот же период. Лидером стал Барнаул.

Порядка 75% подключений в крупных городах Сибири — жилые дома, рассказали в компании. Еще 10% приходится социальные объекты. Остальные 15% — административные здания, объекты торговли, развлечения, питания и прочие.



Спрос на будущее техническое присоединение к теплоснабжению в первом квартале 2022 года сохранился. Например, в Новосибирске СГК заключила с застройщиками 81 договор на присоединение суммарной нагрузки 62 Гкал/ч.

Лидерство Барнаула по объему и количеству техприсоединений новостроек вряд ли отражает общегодовую тенденцию, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев: «Новосибирск — один из центров миграции. По строительному заделу и общему объему продаж жилья город лидирует в Сибири несколько лет подряд. Такая тенденция, скорее всего, сохранится и по итогам 2022 года. В целом сейчас застройщики во всех регионах стараются завершить объекты в высокой степени готовности. Своевременное техническое присоединение к ресурсоснабжению — возможность провести внутренние отделочные работы на объектах, сдать их в срок».

Всего в первом квартале 2022 года тепловые источники СГК — ТЭЦ и котельные — произвели в 19 крупных и небольших городах присутствия компании 19,4 млн Гкал тепловой энергии.