Лидера алтайского «Яблока» оштрафовали за «дискредитацию» армии за пост, вышедший до принятия закона о «дискредитации»

© yabloko-altai.ru. Александр Гончаренко
Лидера алтайского «Яблока» оштрафовали за «дискредитацию» армии за пост, вышедший до принятия закона о «дискредитации»
13 Апр 2022, 08:54

Барнаульский суд признал члена федерального бюро «Яблока» Александра Гончаренко виновным в «дискредитации» вооруженных сил РФ. Но пост из соцсетей, который оказался в административном протоколе, был опубликован еще до введения этой статьи КоАП.

Октябрьский районный суд Барнаула рассмотрел протокол на Гончаренко по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Судья Елена Подберезко признала его виновным, говорится в карточке дела.

«Внимание силовиков привлекла запись в блоге политика на сайте партии „Яблоко“, которая была опубликована 2 марта, до вступления в силу закона о дискредитации ВС РФ», — рассказали в партии.

Гончаренко писал, что ему больно от того, что русские и украинцы «вынуждены убивать» друг друга. На фото он стоял с плакатом «Нет *****!», уточнили в «Яблоке».

Суд решил оштрафовать Гончаренко на 30 тыс. рублей.

Александра Гончаренко возглавляет алтайское краевое отделение «Яблока» и входит в федеральное бюро партии.

Федеральный закон, который ввел в КоАП РФ статью 20.3.3 о «дискредитации» ВС РФ, вступил в силу только 4 марта. Тогда же вступили в силу изменения в УК РФ, куда Госдума, Совфед и президент РФ Владимир Путин добавили ст. 207.3 о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». После этого многие независимые СМИ под угрозой уголовных дел вынуждены были прекратить работу или освещение «спецоперации» в Украине, чтобы не транслировать только одностороннюю позицию Минобороны Р Ф.


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