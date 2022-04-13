Альфа-Банк наградил 30 лучших российских студентов

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Жюри конкурса Альфа-Шанс выбрало 30 лучших российских студентов — они получат гранты и станут частью Альфа-комьюнити. Среди победителей — студенты Новосибирского государственного университета.

Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи.



Участвуя в конкурсе, студенты 3−4 курсов рассказывают о своих достижениях и планах. Лучшие получают от банка по 300 тысяч рублей и возможность стажировки и обучения. Эта программа помогает им стать лучшими в своей области и начать успешную карьеру.

Победителей выбирают эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компаний. В этом году жюри рассмотрело 1150 заявок из 100 вузов и 50 городов России.

Среди участников — юристы, биологи, медики, ветеринары, программисты, математики, психологи, политологи, физики, химики, специалисты по коммуникациям. В сфере их интересов — генетика, микробиология, космонавтика, мобильные сервисы, ЗОЖ, медицинские исследования, экология, новые медиа.

В Новосибирске победителями стали студенты Новосибирского государственного университета — третьекурсники Факультета естественных наук Иван Мякиньков (биология) и Евгений Дудко (химия).

«Я не ожидал такого результата. Вложений от меня требовалось мало, а возможный выигрыш был значимым, и я все же решил рискнуть и поучаствовать. Как оказалось, не зря. Выигранный приз использую, чтобы усовершенствовать компьютер и съездить на обучение в Петербург», — поделился планами Иван Мякиньков.

«Спасибо банку, что организует такой конкурс, причем не первый год. В планах — добавить выигрыш к накоплениям на собственное жилье в Академгородке», — дополнил Евгений Дудко.

С победой в конкурсе студентов поздравил академик РАН, ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук: «Приятно, что Альфа-Банк, несмотря на трудные времена, продолжает поддерживать талантливую молодежь, в том числе наших студентов. Ребят от всей души поздравляю, желаю успешно закончить университет и пойти работать в науку. Уверен, с такой хорошей материальной поддержкой в дополнение к стипендии отличника у них все обязательно получится».

К поздравлению присоединился и региональный управляющий Альфа-Банка в Новосибирске Андрей Фишер, пожелав третьекурсникам самореализоваться и решить поставленные задачи в том числе с помощью стипендии: «Я уверен, что будущие научные открытия студентов смогут заложить основы для новых высокотехнологичных стартапов или даже импортозамещающих технологий».