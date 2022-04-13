Сотрудница почты на Таймыре воровала деньги и сигареты из-за бедности

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Сотрудница почты на Таймыре воровала деньги и сигареты из-за бедности
13 Апр 2022, 09:07

38-летнюю сотрудницу почты в Красноярском крае обвинили в продолжительных кражах из кассы. Также она могла воровать сигареты.

Одна из сотрудниц отделения почтовой связи в Дудинке пожаловалась в полицию, что проверка показала «недостачу наличных денежных средств и товара». Под подозрение попала сотрудница отделения связи в одном из поселений, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Северянка 1983 года рождения, работая в отделении связи одного из отдаленных поселков, в течение трех месяцев забирала деньги из кассы. Кроме того, полицейские выяснили, что женщина присвоила имущество, принадлежащее отделению связи, — табачные изделия на сумму более 45 тыс. рублей», — рассказали в ведомстве.

Женщина пояснила полиции, что находилась в «затрудненном материальном положении и брала деньги и товары на личные нужды».

Общий ущерб оценили в 216 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Женщине грозит до шести лет колонии.


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