Новосибирский и красноярский заводы по переработке лития могут остаться без сырья

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Заводы в Новосибирске и Красноярске, специализирующиеся на переработке лития, могут столкнуться с нехваткой сырья. В мире осталась только одна страна, которая пока поставляет вещество в Россию.

«В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. В настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, возможность получать сырье есть только из Боливии, — заявил замглавы департамента металлургии Минпромторга РФ Владислав Демидов (цитата по «Интерфаксу»).



Демидов уточнил, что Китай сейчас и сам испытывает дефицит сырья.

«По литию проблема уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставках сырья из Боливии, то к сожалению, литиевое сырье нам брать негде. Перерабатывающие мощности у нас есть, но если не будет сырья, то очень большая может быть проблема в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторах», — добавил чиновник.

Переработку лития в России ведут «Химико-металлургический завод» в Красноярске, «Новосибирский завод химических концентратов» (группы «Росатом») и ООО «ТД Халмек» (Тульская область). Литий-ионные аккумуляторы используются в мобильных телефонах, компьютерах, другой электронике и в электромобилях.



Производство чистого лития и его солей из сырья запустили на Новосибирском заводе химических концентратов еще в 1960 годы.