Новосибирцы охладели к дорогим гаджетам: ТОП-5 самых популярных

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Продажи смартфонов в январе-марте 2022 выросли на 17% в сравнении с тем же периодом прошлого года в деньгах и на 1,2% физически. При этом наибольший рост показали гаджеты среднего ценового сегмента, хотя ранее увеличивалась популярность дорогих. Рассказываем, какие смартфоны выбирают новосибирцы.

Главный тренд первых трех месяцев 2022 года — переключение спроса новосибирцев с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента, сообщает МТС. В январе-марте наибольшим спросом пользовались телефоны за 20 000 — 40 000 рублей: продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года



Популярность устройств дороже 50 000 рублей, которая росла годом ранее, пошла на спад.

«Снижение продаж премиальных смартфонов связано с подорожанием гаджетов из-за роста обменного курса и переключением потребительского спроса, в конце февраля и начале марта 2022 на другие товары: продовольствие, строительные материалы, мебель, зоотовары и другие категории, — комментируют в МТС. — Вместо дорогих моделей новосибирцы выбирали более сбалансированные по цене гаджеты с необходимым набором характеристик, вроде крупного дисплея, мощного аккумулятора и большого размера памяти».

Средняя цена проданных устройств выросла в первом квартале на 13% и составила 27 900 рублей.

По оценке аналитиков МТС, первое место в Новосибирске по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 35%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 26,8%. На третьем — Apple с долей 15,%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3%

Топ-5 продаваемых смартфонов в Новосибирске

Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

Samsung Galaxy A03 Core 32 ГБ

Apple iPhone 11 128 ГБ

Xiaomi Redmi Note 10S 128 ГБ

Samsung Galaxy A12 64 ГБ

В денежном выражении в первом квартале лидирует Apple с долей 42% российского рынка, Samsung с 28,2% и Xiaomi —15,8%, за ними следуют Realme — 4,5% и Honor с 3,4%.