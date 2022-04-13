Чуйский тракт оценили в 3 рубля
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Банк России выпускает в обращение серебряную монету «К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения». Номинал монеты 3 рубля.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39 мм, следует из сообщения пресс-службы Банка России.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты изображен герб РФ, указан номинал монеты и год выпуска.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения памятника «Нулевой километр Чуйского тракта» и деревьев на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений фрагмента карты Чуйского тракта и пейзажа.
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