ВТБ провел первую сделку по ипотеке с господдержкой на новых условиях в Новосибирске

ВТБ начал выдавать ипотеку с господдержкой на новых условиях. Первую сделку по ставке 11,7% банк провел в Новосибирске. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.

«ВТБ первым из банков начал принимать заявки на модернизированную ипотеку с господдержкой. Мы видим, что для заемщиков это востребованный продукт, и основным фактором спроса на него является расширение лимитов по кредиту в 2−4 раза. В условиях изменившегося рынка это гораздо более актуально для клиентов. Мы ожидаем, что новые условия госпрограммы поддержат весь рынок ипотеки и уже во втором квартале она займет до 80% в общем объеме выдач. Модернизация госпрограммы станет стимулом и для дальнейшего развития строительного сегмента. Она позволит успешно завершить текущие и запустить новые девелоперские проекты, а также сохранить занятость населения как в „стройке“, так и смежных отраслях», — заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



В рамках ипотеки с господдержкой для новостроек ВТБ предлагает своим клиентам дисконт в размере 0,3 пп при использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей.



По «семейной ипотеке» кредиты в ВТБ теперь доступны по ставке от 5,7% (от 4,7% - в ДФО), а по «Дальневосточной» — от 1,7% с учетом дисконта 0,3 пп (по аналогии с основной госпрограммой). Максимальные суммы кредитов для семей с детьми идентичны лимитам, установленным для ипотеки с господдержкой, по «Дальневосточной ипотеке» — до 6 млн рублей. Клиенты, получившие одобрение по этим двум программам до 7 апреля, смогут провести сделку на прежних условиях до 15 апреля включительно.



Минимальный первый взнос по всем льготным программам составляет 15% от стоимости недвижимости. Срок кредитования по ипотеке с господдержкой и «семейной ипотеке» составляет 30 лет, по «Дальневосточной» — 20 лет.



Как ранее прогнозировал ВТБ, за счет расширения количества потенциальных заёмщиков обновленная госпрограмма позволит банку уже во втором квартале нарастить выдачи льготной ипотеки на 40% - почти до 160 млрд рублей. В первом квартале уже свыше 40% всех продаж ВТБ прошли по таким условиям, а благодаря модернизации господдержки во втором квартале эта доля вырастет вдвое — до 80%.



Всего за первые три месяца 2022 года заемщики ВТБ оформили около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

