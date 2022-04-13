Вагоны со щебнем сошли с рельс в Омской области
© epp.genproc.gov.ru
В Омской области с рельс сошли вагоны со щебнем. Прокуратура объявила проверку. Фото.
«На подъездных путях Называевской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги при производстве маневровых работ в процессе движения грузового поезда произошел сход четырех вагонов, груженных щебнем», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 13 апреля.
Никто не пострадал, уточнили в ведомстве.
Омская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.
Новости из рубрики:
Тайга.ТВ
Последние материалы
Владелец горно-алтайской газеты "Листок" задержан Следователь переквалифицировал дело о мошенничестве со зданием Traveler`s Coffee на легкую статью Рост цен на рыбу и курицу: что подорожало за неделю в Новосибирске Школьников свезли на речь мэра Новосибирска перед фильмом о Курской дуге Вагоны со щебнем сошли с рельс в Омской области
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo
Мы "ВКонтакте"