Вагоны со щебнем сошли с рельс в Омской области

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Вагоны со щебнем сошли с рельс в Омской области
13 Апр 2022, 10:33

В Омской области с рельс сошли вагоны со щебнем. Прокуратура объявила проверку. Фото.

«На подъездных путях Называевской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги при производстве маневровых работ в процессе движения грузового поезда произошел сход четырех вагонов, груженных щебнем», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 13 апреля.

Никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Омская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.


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Вагоны со щебнем сошли с рельс в Омской области
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