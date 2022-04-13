Школьников свезли на речь мэра Новосибирска перед фильмом о Курской дуге

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В Новосибирске школьников свезли на фильм о сражении за Курскую дугу 13 апреля. Перед этим в чатах рассылали сообщение с угрозами о невыдаче аттестата. На мероприятии выступил мэр Анатолий Локоть.

Сотни школьников свезли в новосибирский кинотеатр имени Маяковского на просмотр фильма «Освобождение: Огненная дуга», передает корреспондент Тайги.инфо с места событий.

Сами учащиеся рассказали редакции, что их «свезли на выступление мэра». Антолий Локоть действительно вышел на сцену, с которой заговорил о том, как «мы отражали нашествие всей Европы».

Ранее активистка Елена Нестерова опубликовала в твиттере скриншоты переписки, из которых следует, что школьников не просто приглашали на просмотр картины, но им и могли угрожать за неявку. По ее словам, организаторам понадобились учащиеся 8−11 классов.

«Так и сообщите по приказу директора завтра 10 класс идет на просмотр кинофильма, за это прибаляются часы к внеурочной деятельности без которой в 11 классе они не получат аттестат», — говорится в одном из сообщений (орфография и пунктуация сохранены).

Департамент образования мэрии возглавляет Рамиль Ахметгареев.