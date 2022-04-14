Уголовное дело о «фейках» завели на главреда абаканского «Нового фокуса»

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Главный редактор хакасского издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев задержан. Его обвинили по статье о «фейках» в отношении ВС РФ.

Главред «Нового фокуса» Михаил Афанасьев задержан. В отношении него возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ с использованием служебного положения), сообщил «Центр защиты прав СМИ»*.

В квартирах Афанасьева и его матери прошли обыски с изъятием документов и техники. Журналист задержан на 48 часов до избрания меры пресечения, рассказали правозащитники.

«Причина, как мы и предполагали, — публикация на сайте „Нового Фокуса“, где рассказывалось о том, что 11 омоновцев из Хакасии отказались ехать в Украину», — добавили правозащитники.

«Под видом достоверных сообщений в публикации содержались недостоверные сведения о количестве погибших, пропавших без вести и раненых сотрудников Росгвардии, о ненадлежащем уровне их материального обеспечения, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей руководящим составом Управления Росгвардии, якобы имевших место 24 февраля 2022 года после пересечения границы с Украиной», — рассказали в СК РФ по Красноярскому краю.

По ч. 2 ст. 207.3 УК грозит от штрафа в 3−5 млн рублей до 5−10 лет колонии.