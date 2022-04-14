Еще один солдат из Приангарья погиб в Украине

14 Апр 2022, 07:17

Уроженец Иркутской области погиб в Украине во время «спецоперации», объявленной президентом РФ. У мужчины остались жена и семимесячный сын.

27-летний военнослужащий из Бурятии Олег Трубинов погиб при «спецоперации» в Украине, сообщили в пресс-службе администрации Осинского муниципального района. Это случилось при артобстреле.

«После срочной службы Трубинов принял для себя осознанное решение остаться в армии. Служил по контракту в мотострелковых войсках в Бурятии», — рассказали в администрации.

У Трубинова остались жена и 7-месячный сын.

Всего, по данным издания «Люди Байкала», который по официальным источникам собирает данные о погибших военнослужащих в Иркутской области, погибли не менее 32 человек.


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