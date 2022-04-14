Девочка-подросток из Приангарья не получила лекарства от тяжелой болезни. СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку из-за того, что 14-летняя девочка не может получить необходимые лекарства от иркутского минздрава. У школьницы — тяжелая форма эпилепсии.

14-летняя девочка с тяжелым заболеванием не получает лекарств, сообщили в пресс-службе управления СК по Иркутской области.

«В публикации говорится, что причиной этого является длительная процедура оформления документов в министерстве здравоохранения Иркутской области. По данному факту вторым отделом по расследованию особо важных дел организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в ведомстве.

Следователи изучат необходимые документы в минздраве. Проверку начала и прокуратура.



По данным Telegram-канала Babr Mash, 14-летняя девочка из Иркутска страдает тяжелой формой эпилепсии — болезнью Леннокса-Гасто. Для того, чтобы не остаться без лекарств, ее мама взяла кредит на 1,5 миллиона рублей и продала часть имущества. Купленного хватит меньше, чем на 90 дней. Ранее таблетки поставлял минздрав, но три месяца назад прекратил из-за подготовки бумаг на их покупку.