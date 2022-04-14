Девушку из Новосибирска обвинили в «дискредитации» армии за названия украинских городов

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Девушку из Новосибирска обвинили в «дискредитации» армии за названия украинских городов
14 Апр 2022, 08:23

В Новосибирске составлен очередной протокол о «дискредитации» ВС РФ. Девушку обвинили в расклейке названий украинских городов на уличную выставку про Крым.

Наклейки с названием украинских городов появились на выставке, приуроченной к годовщине присоединения Крыма к России, около Краеведческого музея в центре Новосибирска. В полиции это сочли правонарушением по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Протокол составили на девушку, сообщила она Тайге.инфо на условиях анонимности.

«<…> Расклеивала листовки формата А4 с названиями украинских городов Бородянка, Ирпень, Буча, Мариуполь, Харьков на баннерах выставки посвященной годовщине присоединения Крыма в поддержку граждан пострадавших от военных действий на Украине в ходе спецоперации, для акцентирования внимания граждан к создавшейся проблеме, тем самым <…> выражала несогласие с военными действиями на Украине, а именно искажала и дискредитировала задачи по исполнению (именно такое слово — прим. Тайги.инфо) ВС РФ за пределами РФ и сами ВС РФ, которые используются за пределами РФ», — сказано в протоколе, копия которого имеется в распоряжении редакции.

Кроме того, на девушку составили протокол по ч. 2 ст. 4.1 областного закона об административных правонарушениях (несанкционированное нанесение надписей, рисунков, вывешивание объявлений, афиш, плакатов, иной печатной продукции на зданиях, сооружениях, в транспорте и на иных объектах). При этом листы не провисели и пяти минут, уточнила она.


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