Власти отменили Первомай в Новосибирске

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В Новосибирске не будут проводиться мероприятия в честь Дня трудящихся 1 мая. Чиновники упомянули и Монстрацию.

Первомайская демонстрация не будет проводиться в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений, сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова «Коммерсанту-Сибирь».

«Мы говорим не про Монстрацию, а про первое мая и все мероприятия, связанные с массовыми, в том числе демонстрацию, демонстрации не будет. Пока действует постановление о запрете всех массовых мероприятий», — сказала Терешкова.

Ранее пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова попросили прокомментировать традиционные лозунги на 1 мая о мире в контексте преследования россиян на акциях протеста, в том числе по недавним поправкам в КоАП о «дискредитации» ВС РФ. Он предложил обратиться к городским властям: «Они [первомайские акции] должны быть заранее согласованы с городскими властями в соответствии с нашим законодательством. И при подаче заявки как раз все параметры можно будет уточнить у городских властей».

При этом к 9 мая, несмотря на запрет массовых мероприятий, в Новосибирске ведется подготовка «по полной программе». Но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, отметила Терешкова.

В 2021 году Монстрация впервые за последние годы не состоялась, в Новосибирске власти запретили ее под предлогом коронавирусных ограничений, хотя сами себе разрешили проводить массовые мероприятия. В 2020-м Монстрация из-за ковида состоялась в онлайн-режиме.

Монстрация появилась в Новосибирске как шествие с абсурдистскими лозунгами в 2004-м. В последние годы оно проходит 1 мая и в других городах.



Практически ежегодно новосибирские организаторы сталкивались с проблемами при согласовании маршрута акции. В 2015 году Артем Лоскутов был арестован на 10 суток после несанкционированной Монстрации. Тогда шествие не пустили к первомайской колонне политических партий, заблокировав ограждениями, поливальными машинами и ОМОНом. Художник получил премию Московской Хельсинской группы «За защиту прав человека средствами культуры и искусства».



С 2018 года Монстрация в Новосибирске не требует официального согласования, потому что значится в городском календаре мероприятий. В 2020 году шествие под предлогом коронавируса не состоялось, акцию провели онлайн.